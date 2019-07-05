YARGITAY 16. Ceza Dairesi, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın anayasayı ihlal değil FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu işlediklerine karar verdi. Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile diğer tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti. Yargıtay ayrıca Mehmet Altan'ın, yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verilmesine hükmetti.
Ahmet ve Mehmet Altan ile Nazlı Ilıcak için Yargıtay karara vardı
FETÖ'nün darbe çağrışımı davası ile ilgili yargıtay kararına açıkladı
YARGITAY 16. Ceza Dairesi, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın anayasayı ihlal değil FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu işlediklerine karar verdi. Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile diğer tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti. Yargıtay ayrıca Mehmet Altan'ın, yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verilmesine hükmetti.
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