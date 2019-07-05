Ahmet ve Mehmet Altan ile Nazlı Ilıcak için Yargıtay karara vardı

YARGITAY 16. Ceza Dairesi, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın anayasayı ihlal değil FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu işlediklerine karar verdi. Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile diğer tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti. Yargıtay ayrıca Mehmet Altan'ın, yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verilmesine hükmetti.

