Ahmet ve Mehmet Altan ile Nazlı Ilıcak için Yargıtay karara vardı

FETÖ'nün darbe çağrışımı davası ile ilgili yargıtay kararına açıkladı

Ahmet ve Mehmet Altan ile Nazlı Ilıcak için Yargıtay karara vardı
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YARGITAY 16. Ceza Dairesi, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın anayasayı ihlal değil FETÖ'ye  bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu işlediklerine karar verdi. Ahmet  Altan, Nazlı Ilıcak ile diğer tutuklu sanıkların tahliye taleplerini  reddetti. Yargıtay ayrıca Mehmet Altan'ın, yeterli  ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verilmesine hükmetti. 
 

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