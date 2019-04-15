Ahmet Türk mazbatasını aldı

MARDİN Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, mazbatasını alarak göreve başladı. Mardin Adliye Sarayı çıkışında gazetecilere açıklama yapan Türk, halkın iradesiyle seçildiğini vurgulayarak, "Yaptığımız her çalışmayı şeffaf bir şekilde halkımızla paylaşacağız. Halka layık olmak için hep birlikte büyük bir heyecanla çalışacağız" diye konuştu. Daha sonra Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Türk, burada da, "Bugüne kadar yürütülen politikalar, yapılan işlemler, ihaleler ve çalışmaların tamamını gözden geçireceğiz. Yapılan işlemleri halkımızla paylaşacağız. Şeffaf ve adil bir yönetim olacak" açıklamasını yaptı.