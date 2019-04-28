Ahmet Kural'dan flaş ev kararı!

Sıla Gençoğlu ile dava süreci devam eden oyuncu Ahmet Kural, şiddet iddialarından sonrası harekete geçti

Ahmet Kural'dan flaş ev kararı!
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AHMET Kural ile eski sevgilisi Sıla Gençoğlu'nun büyük bir kavga yaşadığı, güvenlik kamerası görüntüleri nedeniyle basında da defalarca çıkan Zekeriyaköy’deki o ev boşaltılıyor. Ünlü oyuncu, uzun zamandır yaşadığı villadan taşınma kararı aldı.
Kurtl'ın kendisine Sarıyer sırtlarında ev baktığı, bu arayış sonunda iki katlı müstakil bir evde karar kıldığı, en kısa zamanda yeni evine geçmeyi planladığı konuşuluyor.
 

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