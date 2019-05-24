Ahmet Hakan: Tevfik Göksu ile ilgili benim durduğum yer bu kadar berrak, bu kadar net

AHMET Hakan, "Şu dört nedenle Dersim’den yanayım" başlığıyla yayımlanan yazısında "Siyasetçileri çığırından çıkan bizleriz" ifadesini kullandı. Hakan, yazısına şöyle devam etti:

"- Sağcı olalım, solcu olalım... Hiç fark etmiyor... Beğendiğimiz siyasetçinin hiçbir hatasını görmüyoruz, görmek istemiyoruz.

- Seküler olalım, muhafazakâr olalım... Hiç fark etmiyor... Beğendiğimiz siyasetçiyi anında kusurlardan arındırıyoruz.

- Şehirli olalım, kasabalı olalım... Hiç fark etmiyor... Beğendiğimiz siyasetçiyiölümüne destekliyoruz, ölümüne...

- Okumuş olalım, okumamış olalım... Hiç fark etmiyor... Beğendiğimiz siyasetçiyeneredeyse tapacak hale geliyoruz.

Biz böyle yapınca da...

Beğendiğimiz siyasetçi...

Bir anda 'Ben neymişim be' havasına girip...

İnceden çığırından çıkmaya başlıyor.

Ne diyordu Hakan Taşıyan üstadımız...

'Yapma böyle gözün sevem.'

TEVFİK GÖKSU İLE İLGİLİ VERDİĞİM İKİ HÜKÜM

17 Mayıs’ta yazdığım yazıda...

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile ilgili iki hüküm vermiştim.

O iki hükmü tekrar yazıyorum:

- HÜKÜM BİR: Tevfik Göksu konuşmasında Trabzonlulara gerçekten de doğrudan bir şey demiyor. Ekrem İmamoğlu’na... 'Yunan medyası seninle ilgili şunu dedi, sen niye buna karşı bir şey demedin' diye çıkışıyor. Göksu’nun kalbini açıp bakamayacağımıza göre niyetini bilmemiz imkânsız. Hükmü zahire göre vermek zorundayız ve zahire göre Göksu haklıdır.

- HÜKÜM İKİ: Yunan medyasında fasığın tekinin yaptığı temelsiz, gerzek ve sersem bir habere kıymet verip üzerine atlamak... Tevfik Göksu’nun en temel hatası budur. O temelsiz, gerzek ve sersem haberi cevap vermeye değer buluyor Göksu... 'Ya bu ne şapşal bir haber' deyip geçmiyor, geçemiyor. 'Trabzonlu bir adamın Yunan olmakla ne ilgisi var' diye aklından geçirmiyor, geçiremiyor.