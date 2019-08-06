Ahmet Hakan: Muharrem İnce soyadını Müftüoğlu olarak değiştirsin

AHMET Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"KEMAL Kılıçdaroğlu’nun “KARABULUT” olan soyadı...

“KILIÇDAROĞLU” olarak değişti.

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Ekrem İmamoğlu’nun “MÜDAFA” olan soyadı...

“İMAMOĞLU” olarak değişti.

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Muharrem İnce’ye “İNCE” olan soyadını...

“MÜFTÜOĞLU” olarak değiştirmesini teklif ediyorum.

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“Muharrem Müftüoğlu” olduğu anda...

Kimse tutamaz kendisini.

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Gerçi kısaltması “MM” olunca...

Akla Marilyn Monroe’yi getirecektir ama olsun o kadar."