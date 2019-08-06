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Ahmet Hakan: Muharrem İnce soyadını Müftüoğlu olarak değiştirsin

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin soyadını 'Müftüoğlu' olarak değiştirmesi gerektiğini savundu.

GÜNDEM 06.08.2019, 11:27 Melike Temir
Ahmet Hakan: Muharrem İnce soyadını Müftüoğlu olarak değiştirsin
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AHMET Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle: 

"KEMAL Kılıçdaroğlu’nun “KARABULUT” olan soyadı...

“KILIÇDAROĞLU” olarak değişti.

*

Ekrem İmamoğlu’nun “MÜDAFA” olan soyadı...

“İMAMOĞLU” olarak değişti.

*

Muharrem İnce’ye “İNCE” olan soyadını...

MÜFTÜOĞLU” olarak değiştirmesini teklif ediyorum.

*

“Muharrem Müftüoğlu” olduğu anda...

Kimse tutamaz kendisini.

*

Gerçi kısaltması “MM” olunca...

Akla Marilyn Monroe’yi getirecektir ama olsun o kadar."

#Ahmet Hakan #muharrem ince #soyadı #Müftüoğlu #Hürriyet Gazetesi yazarı #CHP #24 Haziran seçimleri
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