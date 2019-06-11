Ahmet Hakan'dan İsmail Küçükkaya'ya: Herkes kendini kurtaracak, olan sana olacak

AHMET Hakan, Hürriyet'te " Bir fırçanın yol açtığı yedi şey " başlığıyla yayımlanan yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nu konuk etmeye hazırlanan gazeteci İsmail Küçükkaya'ya seslendi. Annesinin “Aman dikkat et oğlum. Herkes kendini kurtarır, olan sana olur" şeklinde 'meşhur' bir sözü olduğunu belirten Hakan, şöyle devam etti: "Binali Yıldırım/Ekrem İmamoğlu tartışmasına moderatör olarak atanan İsmail Küçükkaya için söylenecek tek söz bu gibi: Herkes kendini kurtaracak, olan sana olacak İsmail."