Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Galiba AK Partilisi, CHP'lisi hiç fark etmiyor

AHMET Hakan, Hürriyet'te "Beni çektiler diye kameramanları işten atmışlar" başlığıyla yayımlanan yazısında Ekrem İmamoğlu'nun "İnşallah doğru değildir. CNN Türk’te katıldığım programı çeken dört kameramanın işine son verildiğini duydum. Beni çeken kameramanın ne suçu var?" açıklamasını hatırlattı.

Hakan şöyle devam etti:

"Ekrem İmamoğlu gibi ‘mantıksız’, ‘tutarsız’ ve ‘ahmakça’ her türlü iddia karşısında haklı olarak isyan eden bir siyasetçi bile...

Mantıksızlığın kralı sayılabilecek böylesi şapşal bir iddia karşısında...

- ‘Yahu bu çok sersem sepelek bir iddia... Nerden baksan tutarsız, nerden baksan ahmakça’ demiyor.

- ‘Bu durumda rejiyi yönetenin de resmi seçenin de çayı verenin de soruyu soranın da işine son verilmesi gerekir’ demiyor.

- ‘Bu kesin yalan bir bilgidir. Galiba birileri bizi trollüyor. Arkadaşlar şu işi iyi bir araştırın’ demiyor.

Peki ya ne yapıyor?

Başından sona mantıksızlık kokan bu iddiaya...

Resmen ve alenen ’inanılacak bilgi’ muamelesi çekiyor, çekebiliyor.

Galiba AK Partilisi, CHP’lisi hiç fark etmiyor.

Bütün siyasetçilerimiz çok büyük bir hızla...

‘Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şey oldu ama fark edemedik’ noktasına doğru ilerliyor.

YUNAN GAZETESİNE TAM SAYFA RÖPORTAJ VERMİŞ

Tarafsız Bölge’de ne diyordu Ekrem İmamoğlu?

- ‘Adı sanı bilinmeyen kıytırık bir internet sitesi’ diyordu.

- ‘Yerel bir Yunan gazetesi’ diyordu.

- ‘Ciddiye alınacak bir yayın organı değil’ diyordu.

Oysa Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyası sırasında Yunanistan’ın ana akım gazetelerinden Ethnos’un tanınmış muhabirlerinden biriyle bir tam gün geçirmiş, fotoğraflar çektirmiş, röportaj vermiş.

Gazete de haberi ’Şehri Erdoğan’ın elinden alan Pontuslu (Karadenizli) ile bir gün’ başlığıyla yayınlamış.

Bu arada önemli not: Yunan muhabir, Türkçe yayın yapan bir internet sitesine... ’Yunanistan’da Karadeniz yerine Pontus denir... Pontuslu demek Karadenizli demektir’ diye bir açıklama yaptı."