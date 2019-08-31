Ahmet Hakan'dan ilginç karşılaştırma: Birinin arkasında 'ego', diğerinde Gül var

HÜRRİYET yazarı Ahmet Hakan, kurucusu olduğu AKP'den istifa eden ve parti kuracağı konuşulan Ali Babacan'ın arkasında eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün olduğunu söyledi. Hakan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun arkasında ise "egosu" olduğunu iddia etti.

Hakan "30 Ağustos hutbesini Atatürk’süz okutmak" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Babacan sessiz ve derinden... Davutoğlu gürültülü ve yüzeyden...

*

Babacan temkin abidesi, ihtiyat kumkuması... Davutoğlu dil yarası...

*

Babacan esnaf, tüccar... Davutoğlu entel ama dantel değil.

*

Babacan beyaz muhafazakâr Türk... Davutoğlu sınıfsız, kaynaşmış...

*

Babacan kapitali kurtarmaya talip... Davutoğlu dünyayı kurtarmaya...

*

Babacan’ın arkasında Gül var... Davutoğlu’nun arkasında egosu.

*

Babacan baştan sona düz yazı... Davutoğlu şiirimsi...

*

Babacan rakamsal... Davutoğlu nutuksal...

*

Babacan renk vermezgillerden... Davutoğlu tripligillerden...

