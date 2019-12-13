Ahmet Davutoğlu yeni partisini resmen açıklıyor
Ahmet Davutoğlu, Ankara Bilkent Otel'de kurucular kurulu üyeleri ile birlikte basına açık yaptığı toplantıda partisinin ismini ve logosunu açıklıyor.
PARTİNİN kuruluş başvuru dilekçesini teslim etmek için Davutoğlu'nun ekibinden bir heyet dün İçişleri Bakanlığı'na gitmişti. Listenin ilk sırasında Ahmet Davutoğlu yer aldı. Listede gazeteciler Etyen Mahçupyan ve Hakan Albayrak ile AK Partili eski isimler Cuma İçten, Feramuz Üstün, Selçuk Özdağ ve bir dönem YÖK Başkanlığı yapan Yusuf Ziya Özcan'ın yer alması dikkat çekti. AK Parti eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve 15 Temmuz darbe girişiminde eşini ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok da listede yer aldı.
EKONOMİDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
Kurucular Kurulu'nda ekonomiyle ilgili bazı isimler de göze çaptı. Borsa İstanbul'un yöneticiliğini yapmış eski vekil Turhan'ın yanı sıra Tuncay Dinç'in de listede olduğu görüldü. Merken Bankası'yla ilgili değerlendirmeleriyle tanınmış Kerim Rota da kurucu üye oldu.
Vakıfbank'ın eski yönetim kurulu üyesi Ahmet Müfit Cengiz de listede yer aldı. Listede iki eski baro başkanı da var. Elazığ'dan Adnan Demir ve Kayseri'den Ali Aydın. Adnan Menderes hükümeti bakanlarından Hasan Polatkan'ın yeğeni Hasan Serdar Bilir de listede.
Kurucu üye olarak listede Muhammet Cüneyt Topbaş ismi de göze çarpıyor. Bu ismin Davutoğlu'nun aile üyeleriyle görüştüğü İstanbul'daki Topbaş'lardan birisi olup olmadığı merak konusu. Listedeki genç Topbaş'ın, BİM'in eski ortağı Mustafa Latif Topbaş ile akrabalığı olup olmadığı da bilinmiyor.
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