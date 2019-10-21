Ahmet Davutoğlu: Cem Boyner ile Cem Uzan'ın parası vardı da ne oldu?
Yeni parti kurma çalışmalarında bulunan eski başbakan Ahmet Davutoğlu, "Paranız var mı parti kurmak için?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.
GÜNDEM 21.10.2019, 00:41
YENİÇAĞ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, Manisa'da verilen bir yemek sonrası eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaptığı söyleşiyi yayınladı.
Orhan Uğuroğlu'nun sorularını cevaplandıran Davutoğlu, "Paranız var mı parti kurmak için?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.
Siyasi partilerin para ile değil gönül ve fikir birliği ile kurulduğunu söyleyen Davutoğlu, söz konusu ifadesine Cem Boyner ve Cem Uzan üzerinden örnek verdi. Davutoğlu, Cem Boyner ve Cem Uzan'ın çok parası olduğunu fakat siyasette başarılı olamadığını vurguladı.
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