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Ahmet Arslan Dünya şampiyonu oldu

Red Bull 400 Dünya Şampiyonası'nda Türk sporcu Ahmet Arslan, birinciliği elde etti

Ahmet Arslan Dünya şampiyonu oldu

Red Bull 400 Dünya Şampiyonası'nda Türk sporcu Ahmet Arslan, birinciliği elde etti

16 Temmuz 2017 Pazar 17:56
Ahmet Arslan Dünya şampiyonu oldu
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ALMANYA'NIN Titisee-Neustadt şehrinde, 400 metre yokuş yukarı yapılan tek koşu yarışı olan Red Bull 400 Dünya Şampiyonası, 40 farklı ülkeden binin üzerinde sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.
 
Organizasyonda erkeklerde Ahmet Arslan, 03.31.01'lik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Alman Anton Palzer, 03.32.09 ile ikinci olurken, Avusturyalı Jakob Mayer de 03.35.04'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.
 
Kadınlarda Türkiye adına yarışan Ece Bakıcı, 05.42.07'lik derecesiyle altıncı oldu. Bu kategoride Japon sporcu Yukari Tanaka, 04.54.02 ile birinci, Slovak Katarina Lovrantova 05.02.04'lük derecesiyle ikinci, Alman Sarah Mittelberger ise 05.21.00 ile üçüncü sırada yer aldı.
Bu organizasyonda ilk kez dünya şampiyonu olan Ahmet Arslan, yarışı kazanmanın önemine değinerek, "Bu yarışı kazanmak demek, dünya şampiyonluğu unvanına sahip olmak demekti. Bugüne dek domine ederek koşup önemli bir kazanma serisi yakaladığım yarışta ilk kez dünya şampiyonu olmayı başardım, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Red Bull 400 Dünya Şampiyonası Red Bull Ahmet Arslan
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