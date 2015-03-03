TSK'ya Balyoz davasında kumpas kuruldu’ iddialarına ilişkin soruşturmada gazeteci Mehmet Baransu'nun tutuklanmasına Taraf gazetesi eski genel yayın yönetmeni Ahmet Altan'dan sert yanıt geldi.Balyoz iddialarının gündeme getirildiği dönemde gazetenin genel yayın yönetmeni olan Altan, "O haberi basan, o haberi basmaya karar veren Balyoz'un bir darbe hazırlığı olduğundan bir an bile kuşku duymayan adam benim. Hadi gelin bir konuşalım, Balyoz planları 'devletin gizli kalması gereken' bilgisi miymiş?" dedi.
'ÇOLUK ÇOCUĞU BİR KENARA BIRAKIN'
Baransu'nun tutuklanmasının ardından Cumhuriyet Gazetesi'nin sorularına yazılı olarak yanıt veren Ahmet Altan, özetle şöyle devam etti:"Ben Taraf gazetesinin kurucularından biriyim, o gazeteyi beş yıl yönettim, Balyoz darbe planlarının basılmasına ben karar verdim. O planları bin defa önüme getirseler bin defa da basarım. Darbecilerin zorbalığından da hırsızların zorbalığından da nefret ederim. Bu duydum hiç değişmedi, hiç değişmeyecek. Onun için çeşitli insanların isimlerini ortada dolaştırarak, Baransu'yu tutuklayarak meselenin etrafından dolaşmaktan vazgeçin. Yasemin Çongar'ı Baransu'yu şimdi itirafçı olmuş çoluk çocuğu bir kenara bırakın."
"...O haberi basan, o haberi basmaya karar veren Balyoz'un bir darbe hazırlığı olduğundan bir an bile kuşku duymayan adam benim. Hadi gelin bir konuşalım, Balyoz planları 'devletin gizli kalması gereken' bilgisi miymiş?"
"...Balyoz bir darbe planıydı. O planları ben yayınladım. Ne konuşacaksanız benimle konuşun. Ve bana sorular sormadan önce benim sorduğum sorulara cevap verin. Verebilirseniz tabii..."
Kaynak:hürriyet
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Son Güncelleme: 03.03.2015 09:46