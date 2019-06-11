AHEP mezunlarını törenle uğurluyor

ALANYA'NIN yüz akı eğitim kurumlarından olan Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, bu yıl ilk mezunlarını veriyor. Rektör Mehmet Durdu Öner ile Mütevelli Heyeti Başkanı Hilmi Tokuş’un organize ettiği mezuniyet töreni, yarın sabah saat 10.00’da Cikcilli Mahallesi’ndeki AHEP Yerleşkesi’nde başlayacak ve Dim TV’den de naklen yayınlanacak. Bu yıl ilk kez mezun vermenin heyecanını yaşayan AHEP yönetimi, üniversitenin kurulmasında ve bu seviyeye gelmesinde en önemli pay sahibi olan, aynı zamanda Hamdullah Emin Paşa Koleji mezunu da olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu da ağırlayacak. 2018’in Kasım ayında AHEP’in yeni akademik yılı açılış törenine katılan Bakan Çavuşoğlu, üniversitenin bu sene ilk mezununu vereceğini belirterek, gururlandığını kaydetmişti. Üniversitenin kurulması için çok çaba gösterdiklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Tüm zor şartlara rağmen arkadaşlarımızın fedakarca çalışması sayesinde biz bu üniversiteyi bu noktaya getirdik. Buradan mezun olan öğrencilerin çok daha iyi yerlere geleceklerine inanıyoruz” demişti.