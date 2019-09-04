Ağustos'ta 10'u üst düzey, 117 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bugün Ankara'da basın toplantısı düzenledi. Sözcü Çataklı, ağustos ayında yapılan iç güvenlik operasyonlarında, 10'u sözde üst düzey olmak üzere 117 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Çataklı, Suriye'nin İdlib bölgesindenn kaçanların Türkiye sınırına dayanması hakkında "Yeni bir göç dalgasını sınırlarımız ötesinde karşılayacağız, ilgili birimlerimizin hazırlıkları bu yöndedir" ifadesini kullandı. Bin 305 Suriyeli'nin İstanbul'dan ülkelerine döndüğünü de belirten Çataklı, "Yılbaşından bu yana İstanbul'da yakalanan düzensiz göçmen sayısı 53 bine ulaştı" dedi.