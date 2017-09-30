Ağrılı şehit 11 ay önce vefat eden babasının yanına defnedildi

AĞRI'NIN Doğubayazıt ilçesi Güngören Köyü kırsalında PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan güvenlik korucuları Cemal Budak ve Yunus Budak Ağrı merkeze 40 kilometre uzaklıkta bulunan Çatalipaşa Köyü’nde düzenlenen törenle gözyaşları arasında toprağa verildi. 11 ay önce babasını kaybeden şehit korucu Cemal Budak, babasının mezarının yanına defnedildi. Babasının ölümünün üzerinden 1 yıl geçmeden şehit olan Cemal Budak’ın ayakta duramayan eşi Nuriye Budak’ı şehidin ailesini vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde ambulansta hazır bekletildi. Şehit korucu Cemal Budak’tan geriye yetim 5 çocuk kaldı.

Aynı çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Yunus Budak’ın akrabası olan Eda Budak ile evliliğinden 2 çocuğu olduğu, Kayseri’de çeşitli işlerde çalıştığı ve 6 ay önce Ağrı’ya dönerek güvenlik korucusu olduğu öğrenildi. Şehitlerden geriye 7 çocuk yetim kaldı.