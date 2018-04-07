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Ağrılarına dayanamayan kanser hastası intihar etti

İZMİR'in Buca ilçesinde, kanser tedavisi gören Şükrü İ. (70), iddiaya göre ağrılarına dayanamayıp, göğsüne dayadığı av tüfeğini ateşleyerek yaşamına son verdi. Şükrü İ.'nin intihar etmeden önce eşi U.İ.'yi arayıp, "Hakkını helal et, buraya kadarmış" dediği öğrenildi.

Ağrılarına dayanamayan kanser hastası intihar etti

İZMİR'in Buca ilçesinde, kanser tedavisi gören Şükrü İ. (70), iddiaya göre ağrılarına dayanamayıp, göğsüne dayadığı av tüfeğini ateşleyerek yaşamına son verdi. Şükrü İ.'nin intihar etmeden önce eşi U.İ.'yi arayıp, "Hakkını helal et, buraya kadarmış" dediği öğrenildi.

07 Nisan 2018 Cumartesi 22:39
Ağrılarına dayanamayan kanser hastası intihar etti
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OLAY, bugün saat 11.00 sıralarında Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi otoparkında meydana geldi. Vücudunun birçok yerine yayılan kanser nedeniyle tedavi gören Şükrü İ., son dönemde ağrıları artınca, göğsüne dayadığı kendisine ait av tüfeğini ateşleyerek yaşamına son verdi.

Şükrü İ.'nin, tüfeği ateşlemeden önce arayıp, "Hakkını helal et, buraya kadarmış" dediği eşi U.İ., durumu oğlu S.İ.'ye haber verdi. Annesinin telefonu üzerine, 35 AU 5741 plakalı otomobilin yanına gelen S.İ., babasının cansız bedeniyle karşılaştı. Şükrü İ.'nin olay yerine gelen yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

Şükrü İ.'nin cesedi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İzmirBucaKanser Tedavisi Gören Şükrü İ.
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