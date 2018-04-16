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Ağrı şehitlerinin intikamı alındı! PKK'nın keskin nişancısı öldürüldü

İki askerimizin şehit edildiği Ağrı Dağı bölgesinde yürütülen operasyonda, aralarında terör örgütünün keskin nişancısının da olduğu 15 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı şehitlerinin intikamı alındı! PKK'nın keskin nişancısı öldürüldü

İki askerimizin şehit edildiği Ağrı Dağı bölgesinde yürütülen operasyonda, aralarında terör örgütünün keskin nişancısının da olduğu 15 terörist etkisiz hale getirildi

16 Nisan 2018 Pazartesi 18:31
Ağrı şehitlerinin intikamı alındı! PKK'nın keskin nişancısı öldürüldü
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AĞRI'DA 2 askerin şehit olduğu Ağrı Dağı bölgesinde sürdürülen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Öldürülen 15 teröristten birinin Cizre ve Sur'da eylemlere katılan PKK'nın sniperi (keskin nişancı) olduğu belirlendi.

11 GÜNDE 16 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 askerin şehit olduğu Yakacık Mezrası Ağrı Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen hava destekli operasyonda son 11 günde 1'i sağ olmak üzere toplam 16 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK'NIN KESKİN NİŞANCISI ÖLDÜRÜLDÜ

Etkisiz hale getirilen teröristlerden 2 adet M16 tüfek, 1 adet Zagros tüfek, 1 adet Biksi makineli tüfek, 1 adet Kannas keskin nişancı tüfeği, 2 adet roketatar, 2 adet Kalaşnikof tüfek, 1 adet tabanca, 7 adet el bombası ve silahlara ait çok sayıda mühimmat ile el telsizi ele geçirildi. Sağ olarak yakalanan bir teröristin İl Jandarma Komutanlığındaki sorgusu devam ederken, öldürülen teröristlerden birinin Cizre ve Sur'daki eylemlere katılan PKK'nın keskin nişancısı olduğu belirlendi.

PKK'NIN SÖZDE AĞRI DAĞI SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son 11 gün içerisinde operasyonda ölü ele geçirilen teröristler arasında İçişleri Bakanlığının 'mavi' kategoride arananlar listesinde olan sözde Ağrı Dağı alan sorumlusu Osman Özel de yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
AĞRI DAĞIPKKTerörist
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