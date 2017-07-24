Ağrı kesici diye aldığı kutudan azdırıcı çıktı!

ZEYNEP İ.’nin, omuzu ağrıyan annesi için uydudan yayın yapan kanalların birinde ağrı kesici krem görünce sipariş vermesi başına iş açtı. Soluğu savcılıkta alan Zeynep İ. şirket yöneticilerini şikayet etti.Zeynep İ. İstanbul’da savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde şunları anlattı; “3 kutu sipariş verdim. 1 kutu fiyatı 40 TL iken 3 kutu alan ise 100 TL şeklinde promosyon yapıyorlardı. Memnun olmazsam ürünü 1 hafta içinde iade edebileceğimi ve ücreti geri alabileceğimi söylediler. Kargodan gelen kutuyu açtığımda içinde 3 kutu bir damla vardı. Konuştuğumuzda damla yoktu. Şüphelendim. Prospektüs de yoktu. Tanıdığım eczaneye sordum. Kremlerin bayan azdırıcı, damlanın da cinsel istek artırıcı olduğunu öğrenince şoke oldum.”

‘AĞRI DA KESİYOR ALIŞINCA ZEVK ALARAK SÜRERSİN’

Zeynep İ., ağrı kesici krem için numarayı tekrar aradığında kendisiyle dalga geçildiğini söyleyerek, “Sipariş verdiğim numarayı arayarak kremi yanlış göndermiş olabileceklerini ağrı kesici krem istediğimi söyledim. Bana, ‘kremi sür fark etmez o da ağrı kesiyor. Alışınca zevk alarak sürersin’ gibi saçma sapan konuşma yaparak telefonu kapattılar. Hem dalga geçerek hakaret ettiler hem de dolandırdılar. Para cüzi miktar önemli değil ama benimle dalga geçerek konuşmaları zoruma gitti. Şirketin yönetici ve konuştuğum kişinin cezalandırılmasını istiyorum” dedi.A