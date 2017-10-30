ağlaya ağlaya istifa etti

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istifasını istediği belediye başkanlarından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur, bugün saat 17.00’de kongre merkezinde basın toplantısı düzenleyerek, görevinden ve partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Toplantıda kısa bir konuşma yapan Uğur, “İcraatlarımı anlatmayacağım. Üzgünüm, kırgınım ama huzurluyum. Benim artık AK Parti’de görev yapma olasılığım kalmadı. Hem partiden hem Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum” dedi.

Uğur’un istifasını açıklarken, duygulanıp gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

“AKP’DE SİYASET YAPMA İMKANIMIZ ORTADAN KALDIRILMIŞTIR”

Uğuri “Yolsuzluğunuz yok, usulsüzlüğünüz yok, başarısızlığınız yok, FETÖ bağlantınız yok ama ailenize ve evinize kadar ulaşan tehditler. Katlanacak bir durum olmanın ötesine geçmiştir. AK Parti’de siyaset yapma imkanımız ortadan kaldırılmıştır. Partimden ve belediye başkanlığı görevimdem ayrılıyorum” ifadelerini kullandı.

“KÜLLİ İRADEYE TESLİM OLARAK CÜZZİ İRADEMLE…”

“Tek endişem başladığımız projelerin yarım bırakılarak insanlarımızın beklentilerinin boşa bırakılmasıdır” diyen Uğur sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bundan önce veda ve vefa vurgusu yapmıştım. Şimdi bütün varlığımla külli iradeye teslim olarak cüzzi irade ile milletime vefa gösteriyorum. Partime ve başkanlık görevime burada veda ediyorum.

İnancım ve itikatım gereği olanda hayır vardır. Üzgün, kırgınım ama huzurluyum. Çünkü vicdan rahatlığı ile bu kararı almış bulunuyorum. Bugüne kadar aldığım görevlerde hemşehrilerime hizmet etme gayretinde oldum. Bana destek olan herkese ve aile teşekkür ediyorum”

İŞTE İSTİFA EDEN BAŞKANLAR

AKP’deki istifa operasyonunda şimdiye kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek istifa etti.