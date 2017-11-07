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Ağlaya ağlaya istifa eden başkanın yerine gelen isim belli oldu

Ahmet Edip Uğur'un istifasıyla boşalan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu seçildi. Uğur, istifasını açıklarken gözyaşlarını tutamamıştı

Ağlaya ağlaya istifa eden başkanın yerine gelen isim belli oldu

Ahmet Edip Uğur'un istifasıyla boşalan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu seçildi. Uğur, istifasını açıklarken gözyaşlarını tutamamıştı

07 Kasım 2017 Salı 17:04
Ağlaya ağlaya istifa eden başkanın yerine gelen isim belli oldu
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İSTİFA eden Ahmet Edip Uğur'un istifasıyla boşalan  Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına gelen isim belli oldu. Koltuğa,  AK Parti adayı  Altıeylül Belediye Başkanı  Zekai Kafaoğlu oturdu.

AK PARTİ'NİN ADAYI SEÇİLDİ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı  Zekai Kafaoğlu seçildi.  Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı  Edip Uğur'un istifasını açıklaması sonrasında  AK Parti'nin belediye başkan adayı olarak  Altıeylül Belediye Başkanı  Zekai Kafaoğlu gösterilmişti.

MHP DE DESTEK VERDİ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçmek üzere toplandı. Toplantıda, Meclisin MHP Grubu da  AK Parti adayı Kafaoğlu'na destek verdi. CHP'li Meclis Üyeleri ise oylama öncesi salondan ayrıldı. Yapılan seçimin ikinci turunda 64 oy alan Kafaoğlu, başkan seçildi.

ESKİ BAŞKAN, AĞLAYA AĞLAYA İSTİFA ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istifası istenen eski  Balıkesir Belediye Başkanı  Edip Uğur, istifasını açıklarken gözyaşlarına boğulmuştu.


ZEKAİ KAFAOĞLU KİMDİR?

Zekai Kafaoğlu, 1961 yılında  Balıkesir'in  Gökçeyazı beldesinde doğdu. İlk ve ortaokulu burada tamamlayan Kafaoğlu, lise eğitimini  Balıkesir İmam Hatip Lisesinde tamamladı.  İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olan ve kamu hastanelerinde diş hekimi olarak görev yapan Kafaoğlu,  Sağlık Bakanlığı Bakan Müşavirliğinden sonra  Balıkesir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Kurucu Başhekimliği görevinde bulundu.  Refah Partisi'nde İl Müfettişliği,  Fazilet Partisi'nde İl Başkanlığı yapan Kafaoğlu,  AK Parti  Balıkesir Kurucu İl Başkan Yardımcılığı görevini de üstlendi. Kafaoğlu, 1999 yılında  Fazilet Partisi, 2002 ve 2007 yıllarında  AK Parti'den milletvekili adayı oldu. 30 Mart 2014 yerel seçiminde  AK Parti'den  Altıeylül Belediye Başkanı seçildi.  Zekai Kafaoğlu, evli, 3 çocuk babası ve 1 torun sahibidir.

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Zekai KafaoğluBalıkeksir Belediye Başkanı
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