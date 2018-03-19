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Ağız spreyi verilip eve gönderilen çocuk az kalsın ölüyordu

Tahlillerinde şeker komasında olduğu görülen ve ağız spreyi verilip evine gönderilen 12 yaşındaki Doğukan Doğru'nun çocuğun şeker komasında olduğu belirlendi

Ağız spreyi verilip eve gönderilen çocuk az kalsın ölüyordu

Tahlillerinde şeker komasında olduğu görülen ve ağız spreyi verilip evine gönderilen 12 yaşındaki Doğukan Doğru'nun çocuğun şeker komasında olduğu belirlendi

19 Mart 2018 Pazartesi 15:15
Ağız spreyi verilip eve gönderilen çocuk az kalsın ölüyordu
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OSMANİYE'NİN Kadirli ilçesinde, halsizlik titreme ve yüzde çıkan yaralardan dolayı gittiği devlet hastanesinde ağız spreyi verilip evine gönderilen 12 yaşındaki Doğukan Doğru isimli çocuğun 1 gün sonra şeker komasında olduğu anlaşıldı. Gaziantep’e sevk edilen küçük çocuk 20 gün kaldığı komada 2 defa kalbi durmasına rağmen hayata geri döndürüldü. 
  Hüseyin ve Hatice Doğru çiftinin 12 yaşındaki oğlu Doğukan Doğru 26 Ocak akşamı halsizlik, uyku hali, titreme ve yüzünde çıkan yara şikayetiyle annesi ve babası tarafından Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste yapılan tahlil ve muayenenin ardından küçük çocuğa ağız spreyi ve ağrı kesici ilaçtan oluşan reçete yazılıp evine gönderildi. Rahatsızlığı geçmeyen ve 1 gün sonra daha da kötüleşen Doğukan Doğru tekrar gittiği Kadirli Devlet Hastanesi'nde şeker komasında olduğu anlaşılarak ambulansla Gaziantep'teki Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Şekeri 800 olduğu anlaşılan küçük çocuk burada 20 gün komada kaldı. 2 defa kalbi duran ve 2 defada bitkisel hayata giren Doğukan doktorlarında çabasıyla yaşam savaşını kazanarak komadan çıktı. 


  Anne Hatice Doğru, ilk hastaneye gittiklerinde tahlillerden oğlunun şeker komasında olduğunun belli olduğunu söyleyerek, "Buna rağmen bize ağız spreyi ve ağrı kesici verildi eve gönderildik. Benim oğlum ölebilirdi. Kadirli Devlet Hastanesi'nde acil servis de oğlumu bayan bir doktor muayene etti. Reçetede erkek doktor ismi yazıyor. Biz bu durumu şikayet ettik. Oğluma bir şeyi yok denilerek eve gönderen doktor reçete de adı yazan doktor çıkmadı. İki defa oğlumun kalbi durdu. İki defa makineye bağlandı bitkisel hayata girdi. Oğlum ömür boyu ilaç kullanmaya mahkum oldu. Bu konu araştırılsın ihmal ortaya çıkarılsın başka canlar yanmasın” şeklinde konuştu. 
  Kadirli Devlet Hastanesi yetkilileri de konunun araştırıldığını söyleyerek başka bir açıklama yapmadı.  

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