AGC'den Antalya çıkarması
Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Yönetim Kurulu, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu (AGF) üyeliğini resmiyete döktü
ANTALYA temasları kapsamında ilk olarak Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Alanya GC Yönetimi, burada AGF yönetimi ile de toplantı yaptı. Başkan Gaye Coşkun, Antalya GC ve AGF Başkanı Mevlüt Yeni'ye AGC Yönetimi tarafından alınan AGF'ye üyelik kararını takdim etti. Coşkun, "AGC Genel Kurulu'nun verdiği yetki ile yönetim kurulumuz bölge federasyonu olan AGF'ye katılma kararı aldı. Birlikte dayanışma içinde, bölgemizde medya sorunlarına yönelik çalışmalar yapacağımız inancındayız" dedi. AGF Başkanı Yeni, "Bölgede güç birliği oluşturmaktan, Alanya Cemiyeti ile dayanışma içinde sektörümüzün sorunlarını çözmek için el birliği ile çalışmaktan mutlu olacağız" dedi.
Temaslarda Alanya GC heyetini, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı. Mesleki sorunlar üzerine sohbetin gerçekleştiği ziyarette, işbirliği konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu.
Alanya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Antalya'da TSYD Alanya Şube Başkanı Şifa Çiçek'i de Akdeniz Manşet Gazetesi'nde ziyaret etti. AGC'nin Antalya temasları Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaretleri ile devam etti.
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