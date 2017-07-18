Ağaçtan düşen babasını almak için özel uçakla geldiği havalimanında yakalandı

İNGİLİZ Scott William Masterton ile Veysel Şahin’in yönettiği iddia edilen sanal kumar çetesine geçen Şubat ayında Türkiye’de operasyon düzenlendi. Milyonlarca liralık vurgun yapıldığı iddiasıyla düzenlenen 'Handikap' isimli operasyonda 39 kişi tutuklanırken, çete lideri olduğu belirtilen Veysel Şahin, Türkiye’de olmadığı için yakalanamadı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şahin ve 236 şüpheli için 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Polisin yaptığı takip sonucu Veysel Şahin’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) olduğu tespit edildi. Türkiye’ye iade için girişim başlatılırken Şahin’in Lübnan’a gittiği belirlendi. Dün özel uçakla Sivas’a gelen şüpheli, havaalanında polis ekiplerince gözaltına alındı.

YARALI BABASI İÇİN GELDİ

6 aydır firari olan Veysel Şahin’ün Koyulhisar İlçesi Boyalı Köyü’nde yaşayan babası için kente geldiği belirlendi. Boyalı Köyü’nde yaşayan Sümmani Şahin’in dün kayısı toplamak için çıktığı ağaçta, dalın kırılması sonucu düştüğü bel ve kalçasında kırıklar oluştuğu belirlendi. Haberi alan firari Veysel Şahin’in de kiraladığı özel uçak ile babasını İstanbul’da bir hastaneye götürmek üzere kente geldiği belirlendi. Havaalanı polisinin dikkatinden kaçamayan Veysel Şahin gözaltına alındıktan sonra adli makamlara sevk edildi.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Büyükçekmece 3’üncü Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan Şahin tutuklanarak Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Koyulhisar’dan kent merkezine getirilen baba Sümmani Şahin’in ise tedavi için aynı özel uçakla İstanbul’a götürüldüğü öğrenildi.

Bu arada, Veysel Şahin’in 2015 yılında Koyulhisar İlçesi Boyalı Köyü Sarıçiçek Yaylası’nda düzenlenen festivalde ağalık yaptığı, daha sona bunu babasına devrettiği de öğrenildi.