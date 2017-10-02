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Ağaç cadde ortasına devrildi

Çorum’da gece geç saatlerde etkili olan yağmur sonrası oluşan sel bir ağacın kökünden sökülmesine neden olurken, caddenin boş olması olası bir faciayı önledi

Ağaç cadde ortasına devrildi

Çorum’da gece geç saatlerde etkili olan yağmur sonrası oluşan sel bir ağacın kökünden sökülmesine neden olurken, caddenin boş olması olası bir faciayı önledi

02 Ekim 2017 Pazartesi 08:40
Ağaç cadde ortasına devrildi
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KENTTE gece etkili olan yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini artıran yağmur yağışının oluşturduğu sel bazı bölgelerde yollarda küçük çaplı çökmelere sebep olurken Fatih Caddesi’nde bir ağacı kökünden söktü. Devrilen ağaç nedeniyle caddede trafik bir süre durdu. Gece olduğu için caddenin boş olması olası bir faciayı önledi.
Bölgede devriye attıkları sıra olayı gören polis ekipleri belediye temizlik işlerine haber verdi. Belediye ekiplerinin yaptıkları çalışmanın ardından caddenin ortasına devrilen ağaç yoldan kaldırıldı. 

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çorumYağmurSelAğaçCadde
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