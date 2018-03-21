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Günlük Burç Yorumu - 21 Mart 2018 Çarşamba
21 Mart Günlük Burç Yorumu

Afrin halkı ve muhtarlar 18 teröristi teslim etti

Zeytin Dalı Harekatı'nın 61. gününde açıklama yapan TSK, Afrin halkı ve muhtarlar tarafından 18 teröristin teslim edildiği bilgisini verdi

Afrin halkı ve muhtarlar 18 teröristi teslim etti

Zeytin Dalı Harekatı'nın 61. gününde açıklama yapan TSK, Afrin halkı ve muhtarlar tarafından 18 teröristin teslim edildiği bilgisini verdi

21 Mart 2018 Çarşamba 09:29
Afrin halkı ve muhtarlar 18 teröristi teslim etti
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 ZEYTİN Dalı Harekatı'nın 61. gününde TSK'dan yapılan açıklamada, "Afrin'de 9 köyde 18 terörist, muhtarlar ve halk tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi." denildi.

KUZEK IRAK'A HAVA OPERASYONU

TSK'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak Kuzeyi Hakurk'ta saldırı hazırlığında olan 12 silahlı bölücü terör örgütü mensubunun, 20 Mart Salı günü düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

"18 TERÖRİST TESLİM EDİLDİ"

Afrin halkının her zaman olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında olduğu vurgulanan paylaşımda, dün Afrin'de teslim edilen 3 teröriste ilave olarak 9 köyde 18 teröristin muhtarlar ve halk tarafından TSK'ya teslim edildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Zeytin Dalı HarekatıTeröristIrakHakurk
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