Afrin'e Türk bayrağı dikildi, askerin 18 Mart mesajı duygulandırdı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin ilçe merkezini tümüyle ele geçirmesinin ardından, güvenlik çalışmalarını sürdürüyor. İlçe merkezindeki hükümet binasına Türk bayrağı çekildi.

HÜKÜMET BİNASINA TÜRK BAYRAĞI DİKİLDİ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sabah 08.30'da kontrolün tamamen sağlandığı Afrin'de güvenlik güçleri bir yandan arama tarama faaliyetlerini sürdürürken diğer yandan da stratejik öneme sahip binalara girildi. Şehir merkezine girişte tekbir getiren güvenlik güçleri daha sonra buradaki Hükümet binasına çıkarak Türk bayrağını dalgalandırdı.

"TSK'NIN 18 MART ŞEHİTLER GÜNÜNE ARMAĞANIDIR"

Bu sırada görevli bir askerin binanın çatısına çıkarak, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin 18 Mart Şehitler gününe, yüce Türk milletine ve şehitlere armağanıdır." diyerek bayrağı üç kere öpüp göndere çektiği görüldü.

ÖCALAN'IN FOTOĞRAFLARININ OLDUĞU CADDE DE ELE GEÇİRİLDİ

Uluslararası haber ajansı AFP, 26 Ocak tarihinde abonelerine Afrin merkezindeki bu noktanın fotoğrafını servis etmişti. Zeytin Dalı Harekatı'nın 58. gününde terör örgütü elebaşı Öcalan'ın fotoğrafının olduğu o cadde de TSK destekli ÖSO güçleri tarafından ele geçirildi.



TSK'DAN AÇIKLAMA: ŞEHİR MERKEZİ KONTROL ALTINA ALINDI

TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır. Mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları devam etmektedir. Şehitlerimizin ruhu şad olsun!" denildi.

BOZDAĞ: AFRİN'DE TERÖR VE TERÖRİSTLER BİTTİ

Afrin merkezde teröristlerce yerleştirilen tuzakların temizlenmesinin devam edildiğini bildiren Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, şunları kaydetti:

"Ama henüz işimiz bitmedi. Önce Afrin tuzak, bomba ve silahlardan arındırılacak. Sonra Afrin'in ötesindeki Afrin'e bağlı yerler kontrol altına alınacak ve bölge teröristlerden, tuzaklardan, bomba ve diğer silahlardan arındırılacaktır. Terörden arındırılıp kontrol altına alınan yerlerde hayatın normalleşmesi için hızlı adımlar atılacak, alt ve üst yapı imar, ihya edilecek, gıdaya, sağlığa erişimde sorun yaşanmaması için tedbirler artırılacak, yaralar sarılacak, huzur, barış, güven ve istikrar yeniden inşa edilecek. Yani henüz işimiz bitmedi. Daha yapacak çok işimiz var. Ama Afrin'de terör ve teröristler bitti. Afrin halkı üzerinde terör örgütünün kurduğu baskı ve zulüm sona erdi. Artık Afrin halkı özgürlük, güvenlik, huzur, barış ve istikrar içinde yaşayacaktır. Terör koridoru ve terör devleti kurdurma/kurma projesi çökertildi. Afrin'in kontrol altına alınmasıyla, PKK/KCK/PYD/YPG, DEAŞ terör örgütleri, bu terör örgütlerini sevenler ve destekleyenler, bu terör örgütleriyle bölgede yeni projeler peşinde koşanlar bir kez daha kaybetmiştir, bir kez daha hüsrana uğramıştır, uğratılmıştır."