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Afrin'e giren Mehmetçik'ten çok çarpıcı zafer pozu!

Afrin ilçe merkezini teröristlerden temizleyen Mehmetçik, hilâl oluşturarak zafer pozu verdi. O anlar SİHA ile görüntülendi

Afrin'e giren Mehmetçik'ten çok çarpıcı zafer pozu!

Afrin ilçe merkezini teröristlerden temizleyen Mehmetçik, hilâl oluşturarak zafer pozu verdi. O anlar SİHA ile görüntülendi

18 Mart 2018 Pazar 15:21
Afrin'e giren Mehmetçik'ten çok çarpıcı zafer pozu!
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TÜRK askerinin Afrin merkezinde verdiği hilâl şeklindeki zafer pozu, insansız hava aracıyla görüntülendi.

SİHA GÖRÜNTÜLEDİ
Mehmetçiğin hilâl oluşturduğu o anları, 4 adet yerli mühimmat takılı Milli Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) görüntüledi.
KONTROL SAĞLANDI
 Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında kuşatılan Afrin kent merkezine, Özgür Suriye Ordusu birlikleri sabah saatlerinde kentin güneydoğusundan bölgeye girmişti.

Kısa bir sürenin ardından Afrin ilçe merkezinde çok fazla direnişle karşılaşılmadan kontrolün sağlandığı bilgisi geldi.
ERDOĞAN DUYURDU
 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrin'de kontrol sağlandı. Bugüne kadar 3 bin 603 terörist etkisiz hale getirildi. Çanakkale'de bizi esir etmeye çalışanlara derslerini vermiştik, bugün sınırlarımız boyunca kurmaya çalıştıkları terör devletiyle istiklalimiz ve istikbalimize göz dikenlere aynısını yapıyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AfrinMehmetçik
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