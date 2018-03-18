Afrin'e dönüşler başladı

TSK ve ÖSO'nun Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı 58. gününde devam ediyor. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında birçok köy teröristlerden temizlenirken, 3 bin 603 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Suriyeli vatandaşlar ise teröristlerden temizlenen Mabatlı bölgesindeki köylerine yavaş yavaş dönmeye başladı. Suriyeli siviller ise TSK ve ÖSO askerlerini sevdiklerini söyleyerek, operasyona destek verdiklerini dile getirdi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.