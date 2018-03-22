Afrin'den ve Bitlis'ten kara haber! 3 asker şehit

BAŞBAKAN Yıldırım, Afrin'den gelen şehit haberiyle ilgili "Zeytin Dalı Harekatı başarıyla tamamlandı. Şu anda temizlik yapılıyor. Maalesef teröristler giderken sağı solu EYP ile her tarafı tuzaklamışlar. Bunların temizliğini yaparken kayıplarımızda oluyor. Bugün 3 şehidimiz var. EYP temizliği yaparken şehit oldular." ifadelerine yer verirken, bir şehit haberi de Bitlis'ten geldi.

Bitlis’te hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı

Bitlis’te tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

Güvenlik güçlerinin Bitlis kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor. Bugün de yürütülen operasyon kapsamında daha önceden PKK terör örgütü tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.