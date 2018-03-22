Afrin'den kara haber: Şehit ve yaralılar var

AFRİN'DEN arama tarama faaliyetleri sırasında, önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Hain saldırıda, şehit ve yaralılar var.
Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Afrin merkezindeki arama tarama çalışması sırasında teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit ve yaralı askerler bulunduğu bildirildi.
TERÖRİSTLERDEN HAİN TUZAK
DHA'nın haberine göre; sabah saatlerinde Afrin kent merkezinde mayın ve el yapımı patlayıcılara yönelik arama, tarama ve imha çalışması yürüten TSK birliklerinin faaliyeti sırasında teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti.
ŞEHİT VE YARALILAR VAR
Patlamada, faaliyete katılan askerlerden şehit ve yaralananlar oldu. Yaralanan askerler, kentte bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi için Hatay Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.
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