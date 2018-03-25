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Afrin'de teröristlerin tam teşekküllü yer altı hastanesi ortaya çıkarıldı

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'i teröristlerden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, ilçe merkezindeki bir hastanede yaralı teröristlerin tedavilerinin yapıldığı, erişimin 50 metrelik tünelden sağlandığı özel bölümü ortaya çıkardı. Özel bölümde röntgen cihazının yanı sıra ABD menşeli ilk yardım malzemeleri de bulundu.

Afrin'de teröristlerin tam teşekküllü yer altı hastanesi ortaya çıkarıldı

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'i teröristlerden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, ilçe merkezindeki bir hastanede yaralı teröristlerin tedavilerinin yapıldığı, erişimin 50 metrelik tünelden sağlandığı özel bölümü ortaya çıkardı. Özel bölümde röntgen cihazının yanı sıra ABD menşeli ilk yardım malzemeleri de bulundu.

25 Mart 2018 Pazar 12:23
Afrin'de teröristlerin tam teşekküllü yer altı hastanesi ortaya çıkarıldı
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 AFRİN'İN teröristlerden temizlenmesinin ardından Türk Silahlı  Kuvvetleri unsurları halkın evlerine güvenliği dönüşünü sağlayabilmek için  çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda arama-tarama çalışmalarına devam eden  Mehmetçik, teröristlerin ilçede kullandıkları binaları tek tek ortaya çıkarıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, ilçenin kuzeybatısındaki hastanede  yaptıkları aramada Zeytin Dalı Harekatı sırasında vurulan teröristlerin tedavi  edildikleri bölümü buldu.  Hastanenin sığınağında oluşturulan özel bölümde yaralı  teröristlerin güvenlik güçlerince tespit edilmeden tedavilerinin yapılmasının  amaçlandığı belirlendi. Sığınağa dışarıdan erişimi sağlayan yaklaşık 50 metrelik tünelin de  bulunduğu incelemeler sırasında  söz konusu bölümde hem ilk müdahalenin yapıldığı  hem de tedavi süreçlerinin devam ettirildiği saptandı.

Röntgen cihazının da yer aldığı bölümde ABD menşeli ilk yardım  malzemeleri de bulundu. Kullanılan serumlardan ve terör örgütüne ait kanlı  üniformalar harekat sırasında çok sayıda teröristin burada tedavi gördüğünü  ortaya koydu. Zeytin Dalı Harekatı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlar ile  bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ  mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü  üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü  başlatılmıştı.

 Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek yürütülen Harekat,  Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler (BM)  Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararlarıyla BM sözleşmesinin  51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde devam ediyor.

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ZeytinDalıHarekatıTürkSilahlıKuvvetleriDEAŞYPGKCKPKKMehmetçik
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