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Afrin'de teröristlerden hain tuzak! Şeytanın aklına gelmez

Afrin'den kaçarken çok sayıda ev ve iş yerini tuzaklayan teröristlerin, cansız çocuk mankene el yapımı patlayıcı düzeneği kurduğu ortaya çıktı

Afrin'de teröristlerden hain tuzak! Şeytanın aklına gelmez

Afrin'den kaçarken çok sayıda ev ve iş yerini tuzaklayan teröristlerin, cansız çocuk mankene el yapımı patlayıcı düzeneği kurduğu ortaya çıktı

25 Mart 2018 Pazar 14:26
Afrin'de teröristlerden hain tuzak! Şeytanın aklına gelmez
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 TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terör örgütü PKK/PYD-YPG'den temizlenen Afrin kent merkezinde hayat normale dönmeye başladı.

Teröristlerin ilçeden kaçarken çevredeki pek çok yeri el yapımı patlayıcıyla tuzaklaması nedeniyle ilçede titizlikle bomba taramaları ve imha çalışmaları devam ediyor.

CANSIZ ÇOCUK MANKENE PATLAYICI DÜZENEĞİ KURMUŞLAR

Afrin merkezinde bir dükkanda arama çalışmaları yapan askerler, çok sayıda el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirdi. Düzeneklerden bir tanesinin, cansız çocuk manken üzerine hazırlanması dikkat çekti.


OTOMOBİL, EV VE İŞ YERLERİNİ TUZAKLAMIŞLAR

ÖSO mensupları, ilçedeki el yapımı patlayıcıların otomobil, ev ve iş yerlerine döşendiğini ancak pek çoğunu tespit ettiklerini dile getirdi.

Ele geçirilen patlayıcı maddeler daha sonra askerler tarafından imha edildi.

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El Yapımı PatlayıcıÖSOTuzakTSKTürk Silahlı Kuvvetleri
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