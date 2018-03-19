Afrin'de kalleş tuzak: 11 ölü

SON dakika! Terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ilçe merkezindeki 4 katlı binada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 sivil ile 4 ÖSO mensubu yaşamını yitirdi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Afrin ilçe merkezindeki 4 katlı binada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 sivil ile 4 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu yaşamını yitirdi.

ÇEVREDE BÜYÜK HASAR OLUŞTU

ÖSO mensupları, dün akşam saatlerinde Ahmed Şahavi Mahallesi'ndeki 4 katlı binada arama yaptıkları sırada teröristlerce tuzaklanan bomba infilak etti.

Patlamada ilk belirlemelere göre 7 sivil ile 4 ÖSO mensubu hayatını kaybetti. Çevredeki çok sayıda bina ve araç da zarar gördü.

GÜN AĞARINCA ETKİSİ ORTAYA ÇIKTI

Patlamanın etkisi gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamanın meydana geldiği noktada 4 metre derinliğinde çukur oluştuğu ve birçok binanın kullanılamaz hale geldiği görüldü.