Afrin'de kalleş tuzak: 11 ölü

SON dakika! Terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ilçe merkezindeki 4 katlı binada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 sivil ile 4 ÖSO mensubu yaşamını yitirdi.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Afrin ilçe merkezindeki 4 katlı binada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 sivil ile 4 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu yaşamını yitirdi.
ÇEVREDE BÜYÜK HASAR OLUŞTU
ÖSO mensupları, dün akşam saatlerinde Ahmed Şahavi Mahallesi'ndeki 4 katlı binada arama yaptıkları sırada teröristlerce tuzaklanan bomba infilak etti.
Patlamada ilk belirlemelere göre 7 sivil ile 4 ÖSO mensubu hayatını kaybetti. Çevredeki çok sayıda bina ve araç da zarar gördü.
GÜN AĞARINCA ETKİSİ ORTAYA ÇIKTI
Patlamanın etkisi gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamanın meydana geldiği noktada 4 metre derinliğinde çukur oluştuğu ve birçok binanın kullanılamaz hale geldiği görüldü.
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