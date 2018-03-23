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Afrin'de flaş gelişme!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de 3 köyü daha teröristlerden kurtardı

Afrin'de flaş gelişme!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de 3 köyü daha teröristlerden kurtardı

23 Mart 2018 Cuma 20:12
Afrin'de flaş gelişme!
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SAHADAKİ AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin ilçe  merkezinin güneyinde teröristlere yönelik sürdürdüğü operasyonlar kapsamında  Fafretin, Bercke ile Kebaşin köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.
TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Mart'ta Afrin ilçe  merkezi ile ilçenin kuzeyi, doğusu ve batısındaki noktaların tümünü ele  geçirmişti.
 
Afrin bölgesi, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes,  Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
TSKTürk Silahlı Kuvvetleriözgür Suriye Ordusu
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