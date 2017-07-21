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AFAD'dan tatilcilere mesaj...

AFAD Başkanı Biden de kurum olarak almaları gereken tedbirlerin tamamını aldıklarını dile getirdi

AFAD'dan tatilcilere mesaj...

AFAD Başkanı Biden de kurum olarak almaları gereken tedbirlerin tamamını aldıklarını dile getirdi

21 Temmuz 2017 Cuma 10:09
AFAD'dan tatilcilere mesaj...
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Tehlikeli bir durumun olmadığına işaret eden Biden, şöyle konuştu: 

"YERLİ ve yabancı turistler çok rahatlıkla Bodrum'daki tatillerine devam edebilir. Uzmanlardan aldığım bilgiye göre, buranın en fazla üretebileceği deprem bu kadar. Artçı depremler de oluştu. Bu enerjinin ciddi manada boşaldığı anlamına geliyor. Ayakta olan sağlıklı yapılar kontrollü bir şekilde kullanabilirler. Şu an itibarıyla Muğla genelinde hayatını kaybeden vatandaşımız ve her hangi bir yıkık yapımız yok. Bu turizm beldemizde hayatın hızlı bir şekilde normale dönmesini bekliyoruz." 

Belediye Başkanı Kocadon ise Bodrum'da ilk kez bu kadar şiddetli bir deprem yaşadıklarını vurguladı. İlk yaşanan paniğin normal olduğuna dikkati çeken Kocadon, "Ben de aynı paniği yaşadım. Güzel olan herhangi bir can kaybımız ve önemli bir mal kaybımız yok. Binalarımızın hiçbirinde yıkım olmadı. Bu da Bodrum'un ne kadar güvenilir bir yer olduğunu yeniden gösterdi." diye konuştu. Kocadon, misafirlerin tatillerine devam etmelerini ve tatilin tadını çıkartmalarını tavsiye ederek, "Bodrum'dan ayrılmamalarını diliyorum çünkü şu anda Bodrum'dan daha güvenli bir yer yok. Bunun da kanıtı son depremde hep birlikte yaşayarak gördük." dedi.

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