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Af yok! 1.2 milyon ehliyete el konuldu

Hem polis hem de Jandarma sorumluluk bölgesinde kural ihlali yapan sürücülere yönelik denetimler hız kesmeden sürüyor

Af yok! 1.2 milyon ehliyete el konuldu

Hem polis hem de Jandarma sorumluluk bölgesinde kural ihlali yapan sürücülere yönelik denetimler hız kesmeden sürüyor

22 Temmuz 2017 Cumartesi 14:10
Af yok! 1.2 milyon ehliyete el konuldu
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BİR yandan yol kontrolleri ve radar uygulamaları diğer yandan fahri müfettişler ve MOBESE kameraları kural ihlali yapan sürücülere fırsat vermiyor.
 
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, son 10 yılda sürücülere 105 milyon 320 bin 342 adet trafik cezası kesildi. Bu cezalardan hazinenin kasasına 18 milyar 51 milyon 281 bin 233 TL girdi. 2016'da 13 milyon 339 bin 433 sürücüye çeşitli kural ihlalleri sebebiyle ceza-i işlem uygulandı. Aynı yıl kural tanımaz sürücülere 3 milyar 233 milyon 363 bin 241 lira ceza yazıldı.
 
Son 10 yılda Alkol alıp direksiyon başına geçen 1 milyon 197 bin 406 sürücü ile 5 kez hız limitini aşan 6 bin sürücü ve 100 ceza puanını aşan 120 bin sürücünün ehliyet belgesine el konuldu.
 
Sadece 2016 yılında alkollü vaziyette araç kullandıkları tespit edilen 100 bin 662 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu. Son 10 yılda çeşitli kural ihlalleri sebebiyle 42 bin sürücünün de ehliyetine geçici olarak el konulduğu açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
EhliyetAlkol
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