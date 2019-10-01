Af paketinde flaş gelişme! MHP'li isim tarih verdi

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte ekim ayının sonunda aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söyledi.

MHP'Lİ İSİM TARİH VERDİ

Akçay, af paketiyle ilgili "O konuda biliyorsunuz, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'nın da açıklamaları var. Aralık ayından önce çıkacağına ümit ediyoruz. İç tüzük değişikliklerinin yapılmasını gerektiğini biz söyledik." dedi.

BAHÇELİ AF ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Kader mahkumlarının talihini değiştirebilir, onların elinden tutabilir, zincirlerinden ve zindanlardan onları çekip çıkarabiliriz.Tartışma ve konuşmaya değmez mi? " ifadeleri ile af çağrısında bulunmuştu.

"İYİ PARTİ'NİN BAKILACAK BİR TARAFI YOK"

Erkan Akçay, yeni yasama yılı açılışı öncesi önemli açıklamalar yaptı. MHP'li Grup Başkanvekili Akçay, Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir ve Haber Müdürü Sibel Erdem'in sorularını yanıtladı. İttifak konusuna değinen MHP'li Akçay şunları söyledi: "Cumhur İttifakı'nın kapsamı, ilkeleri belli. Bunu tartışmaya açmayı yersiz buluruz. Savruk bir pozisyonda yeni bir pozisyon alma gayretleri var. İYİ Parti'nin neyine bakalım? Bakılacak bir tarafı yok. Bir parti görüşü yok, sağa sola savruluyor. Ne samimiyeti ne güvenirliği var. Ne ittifak kurulur ki?"

YENİ YASAMA YILI

Akçay, ayrıca "24 Haziran 2018 seçimleriyle şimdi Meclisimiz oluştu. Bu tabloya iyi bakmak lazım. Kara propaganda yürütüldü. Şu anda yüzde 95 milli iradenin yansıdığı bir Meclis'e sahibiz. Demek ki güçlü Meclis'in en önemli şartlarından birisi olan temsiliyetin yüksekliği teşekkül etmiş. Şu anda Meclis'te 9 siyasi parti var. Hangi dönemde 9 parti oldu ki? 5 parti grubu var. Meclisimiz daha güçlü ve daha demokratik bir süreçtedir. Daha etkindir. Yeni yasama yılı da bu sistemi daha da güçlendirerek, işlemesine katkı vererek devam edecektir" dedi.

YENİ YARGI REFORMU

Yargı Strateji Reform Belgesi'ni değerlendiren Akçay, "Yeni yargı paketi sunuldu. Yarın da Adalet Komisyonu'nda görüşmelere başlanacak. Önemli düzenlemeleri içeriyor. CHP 'dağ fare doğurdu' diyor. Etmeyin, eylemeyin. Bu birinci etap. Bunun iki belki üç ve dördüncü olacak" dedi. KHK'lıların durumunu değerlendiren Akçay, "FETÖ'cülere, PKK'lılara bir af söz konusu olamaz. Mağduriyetlerinin tespit edilmesi gerekir. KHK'lıların ihracı değerlendirilir. Bu konuda KHK'lıların hepsinin mağdur olduğu yönünde algı yaratılmak isteniyor. Bizim gündemimizde yok" dedi.