Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davada yeni gelişme

ADNAN Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma sonunda 171'i tutuklu 226 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

SANIKLAR DURUŞMADA HAZIR BULUNACAK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirildi. Mahkeme heyeti, iddianamenin kabulüne ve ilk duruşmanın 17 Eylül 2019'da Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda yapılmasına karar verdi. Tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına ve tutuksuz sanıkların ilk duruşmada hazır bulunması için adreslerine tebligat gönderilmesine hükmeden heyet, dosyanın müştekilerine de duruşmaya gelmeleri için davetiye gönderilmesini kararlaştırdı.

İDDİANAMEDE 171 TUTUKLU YER ALIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 171'i tutuklu 226 şüpheli yer alıyor. Soruşturma kapsamında, mağdur ve müşteki sıfatıyla 125 kişinin ifadesine başvurulduğu belirtilen iddianamede, şüphelilerden 25'inin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunup bu konuda beyanlarının alındığı ifade ediliyor. Örgütün kurucu ve yöneticisi olan şüpheli Adnan Oktar'ın elebaşılığındaki silahlı suç örgütünün 1'i firari 13 yöneticisi bulunduğu ve soruşturma kapsamında 171'i tutuklu 226 şüpheli olduğu anlatılan iddianamede, şüphelilerin cezalandırılması istenen suçlar şöyle:"Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs etme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme, cinsel istismar, cinsel saldırı, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, şantaj, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama, hakaret, 3628 Sayılı Mal Varlığı Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na muhalefet, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, dolandırıcılık, tehdit, kişisel verilerin kaydedilmesi, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, resmi belgede sahtecilik ve suçluyu kayırma."