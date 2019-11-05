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Adnan Oktar'ın kediciği, mahkeme başkanını kızdırdı

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik yürütülen dava devam ederken Adnan Oktar'ın yakınındaki tutuklu isim Yeliz Sucu, savunmasıyla mahkeme başkanını kızdırdı. İngiliz derin devletinin komplo kurduğunu söyleyen Sucu'ya Mahkeme başkanı, "Kimse anlamadı da siz mi anladınız?" dedi.

GÜNDEM 05.11.2019, 11:12
Adnan Oktar'ın kediciği, mahkeme başkanını kızdırdı
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İSTANBUL 30. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmadatutuklu sanıklardan Yeliz Sucu savunma yaptı. İngiliz derin devletinin Adnan Oktar ve grubuna karşı komplo kurduğunu belirten Sucu'ya mahkeme başkanı sinirlenip, "Kimse anlamadı da siz mi anladınız?" şeklinde tepki gösterdi."Örgüt yöneticiliği", "suçtan kaynaklanan mal değerlerini aklama", "siyasal veya askeri casusluğa teşebbüs" ve örgüt faaliyetleri kapsamında işlendiği iddia edilen tüm suçlardan sorumlu tutularak yargılanan sanık Sucu, suç örgütü değil arkadaş grubu olduklarını, suç örgütü olduklarına dair iddianamede bir delil görmediğini savundu.

"İNGİLİZ DERİN DEVLETİ BİZE KOMPLO KURDU"

Sucu'nun, "İngiliz derin devletinin" Adnan Oktar ve grubuna karşı komplo kurduğunu, Oktar'ın, bu gizli yapının planlarını deşifre edeceğini duyurması üzerine kendilerine operasyon yapıldığını öne sürmesi üzerine, Mahkeme Başkanı Mehmet Galip Perk, "Bu devlette bir sürü polis var, jandarma, hakim, savcı var. Bu işin içinde İngiliz derin devleti olduğunu kimse anlamadı da siz mi anladınız? Sizin nasıl bir gücünüz var ki bunu öğrendiniz?" dedi.

"MASONLARLA GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ DOĞRU"

Sucu, şöyle konuştu: "Biz 5 vakit namazını kılan insanlarız. Ayrıca kazası falan da değil namazın saatlerine de dikkat ederiz. Turnike iddiaları da kesinlikle yalandır. Zekeriya Öz ile görüştüğümüz iddiası var. O tarihlerde Zekeriya Öz'ün FETÖ'cü olduğunu bilmemiz mümkün değildir. Masonlarla görüştüğümüz doğrudur. Mason localarına Kur'an-ı Kerim koyulmasına vesile olan kişi Adnan Oktar'dır. Bir Müslüman olarak alkışlanmamız gerektiğini düşünüyorum."Duruşmaya yarın sanık savunmalarının alınmasıyla devam edilecek.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede, sanıkların haricinde 26 mağdur kişi mağdur, aralarında eski emniyet müdürü Adil Serdar Saçan'ın da bulunduğu 99 kişi ise müşteki sıfatıyla yer alıyor.Mağdur ve müştekilerin yanı sıra 23 tanıkve etkin pişmanlıktan yararlanan 25 kişinin beyanlarına yer verilen iddianamede, suç örgütünün kurucu ve yöneticisi olan sanık Adnan Oktar elebaşılığındaki silahlı suç örgütünün biri firari 13 yöneticisi bulunduğu anlatılıyor.

İddianamede, sanıklar hakkında istenen cezalar şöyle:

"Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs etme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme, cinsel istismar, cinsel saldırı, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, şantaj, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, hakaret, 3628 Sayılı mal varlığı bildiriminde bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na muhalefet, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, dolandırıcılık, tehdit, kişisel verilerin kaydedilmesi, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, resmi belgede sahtecilik ve suçluyu kayırmak."

#Adnan Oktar #mahkeme başkan #Silivri Ceza İnfaz Kurumu
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