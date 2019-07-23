Adnan Oktar ile Acun Ilıcalı vasıtasıyla tanıştım

ADNAN Oktar ve örgütüne yönelik hazırlanan iddianame geçen hafta mahkemeye sunulmuş ve kabul edilmişti. Davanın 44 gün boyunca aralıksız devam edeceği açıklanmıştı. Adnan Oktar ve örgütüne yönelik savcılığın mahkemeye sunduğu iddianemede dikkat çekici bir detay yer aldı. Gazeteci Can Bursalı, Independent Türkçe’de kaleme aldığı haberinde, tutuklu sanıklardan Mehmet Coşkun Pamir’in Adnan Oktar Suç Örgütü'yle kendisini tanıştıran ismin televizyoncu Acun Ilıcalı ve ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı olduğunu ileri sürdüğünü belirtti. Sanık Pamir’in bu ifadesi akıllara, Adnan Oktar’ın 2011 yılında internete yüklenen bir videoda "Acun Ilıcalı benim talebemdir" dediği anları getirdi.

"SIK SIK GÖRÜŞÜRDÜK"

Can Bursalı’nın haberine göre, Pamir'in, dosyadaki ifadesinde şu sözleri yer aldı: "Adnan Oktar ile tanışmam 1987 yılında arkadaşım olan Acun Ilıcalı ile abisi Ömer Cenker Ilıcalı vasıtasıyla tanıştım, Acun ile abisi o dönemde samimi arkadaşımdı sık sık görüşürdük, bana samimi, dürüst ve inançlı olduğu birisi ile seni tanıştırmak istiyorum dedi, ben de bunu kabul ettim ve Adnan Oktar'ın Ortaköy'de bulunan evinde 1987 yılında tanıştım, bu grubun içinde herhangi bir önderliği yoktur, arkadaş olarak grubun içinde bulundum. Ben Adnan Oktar grubunu suç örgütü olarak görmüyorum. Bu grupta herhangi bir hiyerarşik yapı yoktur."

ACUN ILICALI’NIN ABİSİ MÜŞTEKİ LİSTESİNDE

3908 sayfalık iddianamede, "Müşteki - Mağdur" kısmında 135 kişi bulunuyor. Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı da, 135 kişilik müşteki listesinde 73. sırada yer alıyor.

“TALEBEMDİ”

Harun Yahya mahlasını da kullanan Adnan Oktar, 2011 yılında internette yayınlanan bir videoda, Acun Ilıcalı'nın geçmişte 'talebesi' olduğunu söylemişti. Oktar, şöyle konuşmuştu: Acun Ilıcalı da benim talebemdi. Abisi de. Doktordur abisi. Uzun süre benim yanımda kaldı abisi. Daha eskidir. Acun da 10-15 yıllık talebemdir. O çok yaman bir kerata. Küçük yaşta annesi babası trafik kazasında ölmüştü. Küçük sevimli bir kızı vardı, onu çok severdik. Can Bursalı, Acun Ilıcalı’nın konuyla ilgili telefonla ve mesaj yoluyla kendisine ulaşmaya çalışan Independent Türkçe'ye yanıt vermediğini de ifade etti.