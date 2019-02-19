Adnan Oktar, cezaevinde de rahat durmadı!

KAMUOYUNDA yakından tanınan doktor Oktar Babuna'nın annesi Semin Babuna, çocukları ve torununun Silivri Cezaevinde ziyareti sonrası Kanal D habere konuştu. Babuna, çocuklarının itirafçı olmamaları için Adnan Oktar tarafından tehdit edildiğini söyledi.

5 ÇOCUĞU 1 TORUNU CEZAEVİNDE

Adnan Oktar, iddiaya göre cezaevinde bile Babuna ailesini rahat bırakmıyor. Adnan Oktar Suç Örgütünde en büyük yarayı Babuna ailesi aldı. Semin Babuna'nın 5 çocuğu ve 1 torunu örgüt üyesi olmaktan cezaevine konuldu. Semin Babuna'ya göre Adnan Oktar, cezaevinde bile tutuklulara rahat vermiyor. Onlarla itirafçı pazarlığı yapıyor.

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 09:59