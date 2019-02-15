Adnan Oktar, bu yıl mehdiliğini ilan edecekmiş!

İSTANBUL Emniyeti'nce hazırlanan 2018 faaliyet raporunda Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce çökertilen Adnan Oktar Örgütü'ne özel bölüm ayrıldı. Almanak'ta Adnan Oktar Örgütü'nün 1979 yılında kurulduğu ve bu yıl 40'ıncı yılı olan 2019'da sözde “Mehdilik” ilan etmeye hazırlandığı belirtildi.

2019'U YÖNETİMİ ELE ALMA YILI OLARAK GÖRÜYORMUŞ

Söz konusu almanakta, şu ifadelere yer verildi; “Oktar Örgütü'nün temelleri 1979'da atıldı. Lider Adnan O.'nun aynı yıl üniversite tahsili için Ankara'dan İstanbul'a gelmesiyle temelleri atılan örgüt, 90'lı yılların başında adını duyurmaya başladı. Hedefleri arasında 40 yıllık bir çalışma neticesinde Mehdi'nin zuhur edeceği, inancını yerleştiren örgüt, 2019'u ‘Yönetimi ele alma yılı’ olarak görüyordu.” Geçtiğimiz günlerde Adnan Oktar örgütü içinde 7 yıl kaldıktan sonra kaçarak yurt dışına yerleşen S.I. mağdur olarak verdiği ifadede 16 yaşındayken Adnan Oktar ile evlendirildiğini söylemişti. Polisin baskın yaptığı Adnan Oktar operasyonunda bulunan Tevrat ve masonluk sembollerinin yer aldığı objelerin fotoğrafları almanakta dikkat çekti.

KAYNAK: SÖZCÜ