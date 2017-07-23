Adliyeye götürülürken üzerlerini değiştirdiler!

ALINAN bilgiye göre, üzerinde 'kahraman' anlamına gelen 'Hero' yazılı tişörtle gezen 1'i kadın 3 kişi dün Adana'da gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen zanlılar, daha sonra Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonlarını sürdüren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Zanlılar, ifadelerinde tişörtün terör örgütü FETÖ elemanları tarafından propaganda amaçlı kullanıldığını bilmediklerini söyledi. Zanlılar, sorgularının ardından bugün "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Kadın zanlı adliyeye sevk edilirken yüzünü sakladı. Zanlıların giydiği tişörtlere polis el koyarken, zanlıların adliyeye başka tişört giyerek gittiği görüldü.
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