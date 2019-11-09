Adil Öksüz’ün kuzeninden itiraflar

ANKARA Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock yüklenen telefon numaralarıyla ilgili detaylı analiz yaptı. Kimlikleri belirlenen ByLock kullanıcılarına yönelik operasyonda, 15 Temmuz darbe girişiminin kritik ismi FETÖ’nün firari sivil imamı Adil Öksüz’ün kuzeni Ali Emre Öksüz de gözaltına alındı. Özel bir şirkette çalışan Öksüz’ün ByLock programını Aralık 2014–Ağustos 2015 tarihleri arasında aktif bir şekilde kullanarak 3 bin 816 kez bağlantı yaptığı ortaya çıktı. Sorgusunda itirafçı olan ve çok kritik bilgiler paylaşan Öksüz, yurtdışı yasağı getirilerek adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. FETÖ’nün yapılanması ve mahrem imamları ile ilgili bilgi veren Öksüz’ün, “ByLock’u telefonuma Berat Koşucu yükledi. Berat Koşucu çok samimi arkadaşım. ByLock üzerinden irtibat kuruyordum” dediği öğrenildi. Koşucu, 2010 KPSS sorularının FETÖ tarafından çalınmasının baş şüphelisiydi. Firari Koşucu’nun ABD’de olduğu kaydedildi.