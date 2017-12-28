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Adil Öksüz’ün kayınpederine ev hapsi

Sakarya’da FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Adil Öksüz’ün kayınpederi ve baldızı 2. kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti Öksüz’ün kayınpederine ev hapsi cezası verirken, baldızının ise tutukluluk halinin devamına karar verdi

Adil Öksüz’ün kayınpederine ev hapsi

Sakarya’da FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Adil Öksüz’ün kayınpederi ve baldızı 2. kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti Öksüz’ün kayınpederine ev hapsi cezası verirken, baldızının ise tutukluluk halinin devamına karar verdi

28 Aralık 2017 Perşembe 18:53
Adil Öksüz’ün kayınpederine ev hapsi
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SAKARYA'DA 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe teşebbüsü sonrasında gözaltına alınan FETÖ’nün sözde Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz’ün kayınpederi Cevat Yıldırım ile baldızı Emine Şennur Şen ikinci kez hakim karşısına çıktı. Sakarya Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanıklar “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamalarında yargılanıyor.

“Bunlar FETÖ’nün başıdır”

Gerçekleşen davaya SEGBİS yöntemiyle katılan tanık Hüseyin Yazıcı verdiği ifadede, “Ben halen yazıcılar çetesi ile adlandırılan kumpas sebebiyle hükümlüyüm. Sanıklardan Cevat Yıldırım annemin doktoru idi. Cevat Yıldırım’ın abisi Alattin Yıldırım ile 15 sene öncesinde ev meselesi yüzünden bir husumet yaşandı. 2006-2007 yılında Adil Öksüz ve Metin Sert benim yanıma gelerek bu konu ile ilgili tartıştılar. Asıl husumeti arttıran bu oldu. Benim başıma ne geldiyse bu olaylardan sonra geldi. Bunlar bana kumpas kurdu. Bunlar FETÖ’nün başıdır” dedi.
“Adil Öksüz’ün nerede olduğunu bilsem söylerdim”

Hakim karşısına çıkan Adil Öksüz’ün kayınpederi tutuklu sanık Cevat Yıldırım verdiği ifadede, “Adil Öksüz’ün Fetullah Gülen’in talebesi olduğunu bilmiyordum. Damadım olduğu sürece de hissetmedim. Kızım yani Adil Öksüz’ün eşi Amerika’daki oğlum Abdülhadi Yıldırım’ı ziyarete gitmişti. Daha sonradan geri dönmedi. Adil Öksüz’ü nerede olduğunu bilmiyorum. Bilsem söylerim bütün ailem mahvoldu onun yüzünden. Bizim FETÖ ile bir bağlantımız yoktur” diye konuştu.

Adil Öksüz’ün baldızı tutuklu sanık Emine Şennur Şen'in verdiği ifadenin ardından avukatları dinleyen mahkeme heyeti Adil Öksüz’ün tutuklu bulunan kayınpederi Cevat Yıldırım’a “ev hapsi” verirken, Emine Şennur Şen’in ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
SakaryaFetöSoruşturmaAdil Öksüz
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