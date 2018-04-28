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Adil Öksüz'ün yeğeni örgüt belgelerini kargolarken yakalandı

Son dakika! İstanbul'daki FETÖ operasyonu kapsamında ABD'ye kargo göndereceği tespit edilen Esmaül Hüsna Öksüz yakalandı

Adil Öksüz'ün yeğeni örgüt belgelerini kargolarken yakalandı

Son dakika! İstanbul'daki FETÖ operasyonu kapsamında ABD'ye kargo göndereceği tespit edilen Esmaül Hüsna Öksüz yakalandı

28 Nisan 2018 Cumartesi 10:25
Adil Öksüz'ün yeğeni örgüt belgelerini kargolarken yakalandı
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İSTANBUL'DAKİ FETÖ operasyonu kapsamında ABD'ye kargo göndereceği tespit edilen Esmaül Hüsna Öksüz yakalandı. Kargoda, FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimi'ndeki en kritik isimlerden olan Adil Öksüz'e dair bazı belgeler olduğunu iddia ediliyor.

ÖKSÜZ VE ÇEVRESİNE AİT BELGELER VARDI

TRT Haber'in aktardığına göre kargonun içinde FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimi'ndeki en kilit isimlerinden Adil Öksüz ve yakın çevresine ilişkin bilgiler yer alıyordu.

FETÖ'nün en kritik isimlerinden olan Adil Öksüz'ün ABD'de olduğu tahmin ediliyor.

63 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan İstanbul merkezli düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 103 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 63 kişi gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
FetöPdyAdil ÖksüzDarbe Girişimi
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