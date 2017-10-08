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"Adil Öksüz'ün hocası"na ağırlaştırılmış müebbet istemi

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün hocası tutuklu sanık eski Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Davut Aydüz hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor

"Adil Öksüz'ün hocası"na ağırlaştırılmış müebbet istemi

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün hocası tutuklu sanık eski Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Davut Aydüz hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor

08 Ekim 2017 Pazar 14:30
"Adil Öksüz'ün hocası"na ağırlaştırılmış müebbet istemi
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"ADİL Öksüz'ün hocası"na ağırlaştırılmış müebbet istemi  -  Sakarya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında dava açılan ve KHK ile ihraç  edilen 24 akademisyen arasında bulunan örgütün "hava kuvvetleri imamı" firari  Adil Öksüz'ün hocası eski SAÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Davut  Aydüz hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "silahlı  terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası  isteniyor - İddianameden: - "Şüpheli Davut Aydüz'ün örgütün üst düzeyinde bulunan  mollalarından olduğu anlaşılmıştır"

Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca 25  şüpheli hakkında hazırlanan 196 sayfalık iddianame üzerindeki incelemesini  tamamladı.

"Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması  istenen Adil Öksüz'ü, hakkında aynı suçlardan başka davalar açılmış olması  dolayısıyla birleştirme talebiyle dosyadan ayıran mahkeme, aralarında Davut  Aydüz'ün de bulunduğu 24 sanık hakkındaki iddianameyi kabul etti.

İddianamede, SAÜ'de görevliyken Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK)  ihraç edilen eski SAÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Davut Aydüz ile  Bahri Ermiş, Yunus Ekin ve Muhittin Akgül hakkında "anayasayı ihlal" ve "silahlı  terör örgütü üyeliği" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6  aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede 19'u tutuklu, biri tutuksuz 20 sanığın ise "silahlı terör  örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması  talep ediliyor.

15 Temmuz'da bir kısım askerin İstanbul Ankara'da darbeye teşebbüs  ettiği, Sakarya'da da aynı eylem ve olayların meydana geldiği hatırlatılan  iddianamede, SAÜ'de akademisyen olarak çalışan şüpheliler hakkında FETÖ/PDY ile  irtibatlı olmaları nedeniyle soruşturma başlatıldığı ve meslekten ihraç edildiği,  bazı sanıkların örgütün haberleşme programı "ByLock"u kullandığının tespit  edildiği aktarıldı.

Bazı şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada örgütün elebaşısı  Fetullah Gülen'in kitaplarının ele geçirildiği belirtilen iddianamede, bazı  sanıkların çocuklarını KHK ile kapatılan Özel Fatih Koleji'ne gönderdiği ifade  edildi.

İddianamede, tutuklu sanık Davut Aydüz'ün ikametinde yapılan aramada  FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne müzahir kitaplar, CD'ler ve dokümanlar ele  geçirildiği kaydedildi.

"GÜLEN'İN ÖZEL YETİŞTİRDİĞİ İSİMLERDEN BİRİ"

Aydüz'ün Bank Asya'da hesabının bulunduğu ve aktif olarak kullandığı,  örgütsel talimat üzerine hesap açtırıp para yatırdığı belirtilen iddianamede,  "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerinin sık sık ziyaret ettiği ülkeler olan  ABD, Avustralya, Endonezya'ya gittiği anlaşılmıştır. Amerika'ya gittiğinde  örgütün elebaşısı Fetullah Gülen'i ziyaret ettiği, Fetullah Gülen'i ziyaretine  ilişkin detayları evinde bulunan not kağıdına not ettiği tespit edilmiş, ev  aramasında bu not kağıdı ele geçirilmiştir. Yine şüphelinin evinde yapılan  aramada bulunan not kağıdında bahsedilen ve Fetullah Gülen tarafından kendisine  verilen 50 ve 1 ABD doları olan paralar ele geçirilmiştir." ifadelerine yer  verildi.

İddianamede, tanık beyanlarına göre Aydüz'ün örgütün elebaşı Fetullah  Gülen'in özel yetiştirdiği, en yakınındaki ve en güvendiği isimlerden biri olduğu  belirtilen iddianamede, "Üsküdar Altunizade'de bulunan Fem Dershanesinin üst  katında özel olarak yetiştirildiği, Gülen'e mollalık yaptığı, şüpheli Davut  Aydüz'ün, örgütün üst düzeyinde bulunan mollalarından olduğu anlaşılmıştır."  denildi.

Davanın ilk duruşması, 9 Ekim Pazartesi günü Sakarya 5. Ağır Ceza  Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak.

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SakaryaFetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet YapılanmasıFetöPdy
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