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Adil Öksüz'ü serbest bırakanlar hakim karşısına çıkıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı" olduğu belirlenen firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve biri eski Başbakanlık müşaviri 28 sanık, 2 Ekim'de ilk kez hakim karşısına çıkacak

Adil Öksüz'ü serbest bırakanlar hakim karşısına çıkıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı" olduğu belirlenen firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve biri eski Başbakanlık müşaviri 28 sanık, 2 Ekim'de ilk kez hakim karşısına çıkacak

30 Eylül 2017 Cumartesi 12:14
Adil Öksüz'ü serbest bırakanlar hakim karşısına çıkıyor
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ANKARA 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek duruşma Ankara Adliyesinde  yapılacak.

İddianamede, darbe girişiminin ardından FETÖ'nün sözde "Hava  Kuvvetleri Komutanlığı imamı" Öksüz yakalandıktan sonra düzenlenen tutanakların  zamanında adliyeye gönderilmediği, üzerinde ele geçirilen suç delili  niteliğindeki eşyaların gerekli incelemeler yaptırılmadan Öksüz'e teslim edildiği  ve Ankara Batı Adliyesine ulaştırılan soruşturma evrakının eksik olduğu  belirtiliyor.

Öksüz'ün korunmasına yönelik kamu görevlileri hakkında da soruşturma  başlatıldığı kaydedilen iddianamede, FETÖ'nün faaliyetleri ve özellikle 15 Temmuz  2016'da kalkıştığı darbe girişimiyle silahlı terör örgütü olduğunun kanıtlandığı  ifade ediliyor.

İddianamede, eski Başbakanlık Müşaviri Ali İhsan Sarıkoca'nın yanı  sıra Osman Gök, Zeki Çınkır, Kenan Gülbay, Murat Bayrak, Serter Koçak, Hüsrev  Arslan, Murat Bozdoğan, Erkan Külah, Abdulsamet Gürler, Ahmet Camgöz, Erol  Özdemir, İlyas Kaytancı, İsmail Uçar, Semih Kaman, Serkan Çoraplı, Yusuf Gül,  Erhan cihangir, Ömer Doğan, Gökhan Yücel, Mehmet Akbaş, Alp Aslan, Hakan Kutlu,  Kadir Yılmaz, Yakup Altundağ, Mehmet Gökcehan Temel, Mustafa Kalkan ve Bilge  Kağan Aksoy "şüpheli" olarak yer alıyor.

İddianamede, 4 sanık hakkında "silahlı örgüt üyesi olmamakla birlikte  silahlı örgüt adına suç işleme", "görevi kötüye kullanma", "suç delillerini yok  etme", "gizleme veya değiştirme", "suçluyu kayırma", 21 kişi için de "görevi  kötüye kullanma", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suçluyu  kayırma" suçlarından hapis cezası talep ediliyor. İddianamede, 2 şüpheli hakkında  "silahlı terör örgütüne üye olma", "görevi kötüye kullanma", "suç delillerini yok  etme, gizleme veya değiştirme", "suçluyu kayırma" ve bir sanık için ise "örgüt  üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme ve suçluyu kayırma" suçlarından  hapis cezası isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFetöHava Kuvvetleri KomutanlığıAdil ÖksüzAnkara Adliyesi
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