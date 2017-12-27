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Adil Öksüz otel toplantısında darbe girişiminde yapılacakları anlatmış

Adana'da 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminde gözaltına alınıp serbest kalan örgütün 'Hava Kuvvetleri imamı' Adil Öksüz'ün Adana'da Mart 2016'da bir otelde toplantı yapıp burada darbe girişiminde Adana'da neler yapılacağını anlattığı ileri sürüldü

Adil Öksüz otel toplantısında darbe girişiminde yapılacakları anlatmış

Adana'da 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminde gözaltına alınıp serbest kalan örgütün 'Hava Kuvvetleri imamı' Adil Öksüz'ün Adana'da Mart 2016'da bir otelde toplantı yapıp burada darbe girişiminde Adana'da neler yapılacağını anlattığı ileri sürüldü

27 Aralık 2017 Çarşamba 11:10
Adil Öksüz otel toplantısında darbe girişiminde yapılacakları anlatmış
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ADANA'DA FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt toplantılarının yapıldığı saptanan Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki bir otele yönelik dün soruşturma başlatılmıştı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından dün sabah yapılan operasyonda otel sahibi O.K., otel müdürü K.E. ve eşi Z.E. ile resepsiyonist A.K. gözaltına alınmıştı.

"15 Temmuz'u konuşmuşlar"
Soruşturma kapsamında, FETÖ silahlı terör örgütünün ‘Hava Kuvvetleri İmamı’ Adil Öksüz’ün de beraberindeki kişilerle Adana’daki otelde 2016 yılının mart ayı içerisinde konakladığı saptandı. Konakladığı süre boyunca 2 otel personelinin servis yaptığı Öksüz’ün burada örgüt toplantısı düzenlediği belirlendi. Öksüz'ün yaptığı toplantıda 15 Temmuz darbe girişiminde Adana'da neler yapılması gerektiğini tek tek anlattığı, İncirlik Hava Üssü'nün darbe girişiminde aktif olarak kullanılacağını belirttiği ileri sürüldü. Ayrıca bu toplantıya dönemin İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanı olan ve darbe girişimine katıldığı için yargılanan Hava Tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın da toplantıya katıldığı öne sürüldü. 

Darbe girişiminde İncirlik'ten kalkan uçaklar Meclisi, özel harekatı bombalayan savaş uçaklarına ikmal yapmıştı. Polis şimdi bu iddiaları ortaya çıkarmaya çalışıyor. 

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