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Adaylık için 100 bin imza süresi bu akşam doluyor! İşte son rakamlar

100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için süre bu akşam 20.00'de doluyor. Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu sınırı rahat aşarken Doğu Perinçek ise 93 bin imza toplamayı başardı

Adaylık için 100 bin imza süresi bu akşam doluyor! İşte son rakamlar

100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için süre bu akşam 20.00'de doluyor. Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu sınırı rahat aşarken Doğu Perinçek ise 93 bin imza toplamayı başardı

09 Mayıs 2018 Çarşamba 10:07
Adaylık için 100 bin imza süresi bu akşam doluyor! İşte son rakamlar
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100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olmak için başvuru yapan Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Doğu Perinçek ve Vecdet Özel için 4 Mayıs Perşembe günü itibarı ile imza toplama süreci başlamıştı. İmza toplama süresi bugün 20.00'da sona erecek.

AKŞENER VE KARAMOLLAOĞLU 100 BİNİ GEÇTİ
Şu ana kadar Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu yeterli imzayı toplamayı başardı. Doğu Perinçek ise, 93 binin üzerinde imza sayısına ulaştı. Perinçek için bugün kritik öneme sahip. Vecdet Öz ise 100 bin imzanın çok altında bulunuyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşeneri, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Adalet Partisi Genel Başkan Vecdet Öz'ün 100 bin imza ile aday olmak için yaptığı başvuru YSK tarafından kabul edildi. 4 aday için imza toplama süreci 4 Mayıs Perşembe günü başladı. 100 bin imza süreci bu akşam 20.00'da sona eriyor. Şu ana kadar yarım milyon civarında imza toplandı.

PERİNÇEK'İN 7 BİN EKSİĞİ VAR
Akşener ve Temel Karamollaoğlu imza toplama süresinin başlamasından kısa bir süre sonra 100 bin imzayı toplamayı başardı.

Perinçek ise dün atılan imzalar sonucunda 93 bin imzanın üzerine çıktı. Perinçek'in aday olabilmesi için bu akşam 20.00'a kadar 7 bine yakın imza toplaması gerekiyor. İmza işlemi bu sabah 08.00 itibarı ile kaldığı yerden devam ediyor.

Adayların dün itibarı ile topladıkları imza sayılar şöyle:

Meral Akşener: 246 bin 659

Temel Karamollaoğlu: 160 bin 657

Doğu Perinçek: 93 bin 857

Vecdet Öz: 2 bin 505

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Anahtar Kelimeler:
Meral AkşenerTemel KaramollaoğluVecdet Özel
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